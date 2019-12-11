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2019-12-11T17:55+0300
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В пригороде Владивостока столкнулись 48 автомобилей
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РИА Новости

В пригороде Владивостока столкнулись 48 автомобилей

09:47 11.12.2019 (обновлено: 17:55 11.12.2019)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. В пригороде Владивостока из-за снегопада произошло массовое ДТП, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
На девятом километре трассы Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз столкнулись 48 автомобилей, 12 человек пострадали, двое из них госпитализированы.
Как уточнил собеседник агентства, движение на этом участке дороги временно ограничено. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.
Власти Владивостока порекомендовали предприятиям сократить рабочий день, так как, по данным синоптиков, после 16:00 снегопад усилится, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.
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ВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
За что ГИБДД получает деньги? За то, что бы выявить максимальное количество нарушителей!?, или за то что бы организовывать безопасное движение на дорогах?
11 декабря, 10:01
Владимир П.
19310115
ГИБДД гибЭдэдой, но за дорогой самому надо следить, а не лететь глаза вылупимши когда погода такая.
11 декабря, 10:33
ПППрохожий Пролетающий
2401003
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