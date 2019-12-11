В пригороде Владивостока столкнулись 48 автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. В пригороде Владивостока из-за снегопада произошло массовое ДТП, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
На девятом километре трассы Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз столкнулись 48 автомобилей, 12 человек пострадали, двое из них госпитализированы.
Как уточнил собеседник агентства, движение на этом участке дороги временно ограничено. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.
Власти Владивостока порекомендовали предприятиям сократить рабочий день, так как, по данным синоптиков, после 16:00 снегопад усилится, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.