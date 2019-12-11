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Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

09:47 11.12.2019 (обновлено: 09:58 11.12.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов в Афганистане
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали более 30 человек.
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы. По его словам, вооруженные силы Афганистана и союзников отразили нападение без потерь.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за атаку.
Афганские военные
9 декабря, 10:29
СМИ: при подрыве автомобиля на юге Афганистана погибли восемь военных
Как заявил телеканалу глава района Баграм Абдул Шукур Кудуси, среди 48 мирных жителей, пострадавших в результате атаки, есть женщины и дети. Ранее сообщалось, что в результате взрыва были повреждены и разрушены дома.
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