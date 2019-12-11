Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали более 30 человек.

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы. По его словам, вооруженные силы Афганистана и союзников отразили нападение без потерь.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за атаку.