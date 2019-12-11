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Пресс-конференция академика РАН А. Чубарьяна о восприятии РФ в мире
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РИА Новости

Пресс-конференция академика РАН А. Чубарьяна о восприятии РФ в мире

09:40 11.12.2019 (обновлено: 09:43 11.12.2019)
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16 декабря в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика РАН Александра ЧУБАРЬЯНА.
В мероприятии также примут участие:
- директор ИВИ РАН, член-корреспондент РАН Михаил ЛИПКИН;
- ведущий научный сотрудник ИВИ РАН Ольга ВОРОБЬЕВА.

В ходе пресс-конференции будет представлен сборник, выпущенный по итогам реализации трехлетнего проекта "Россия в мире: образы и грани взаимодействия". В издании рассматриваются различные аспекты взаимодействия России с другими станами мира – как на Западе, так и на Востоке – в историческом, дипломатическом, политическом, культурном контекстах.
Как с течением времени трансформировался образ России и русских в сознании иностранцев? Каково место России в системе межгосударственных и международных отношений в условиях кардинальных изменений, которые произошли в мире в последние десятилетия? Как современная Россия, российское общество воспринимают историю своей страны?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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