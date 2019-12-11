Экс-главу Саратова освободили из-под домашнего ареста

САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Октябрьский районный суд Саратова освободил из-под домашнего ареста бывшего главу администрации города Октябрьский районный суд Саратова освободил из-под домашнего ареста бывшего главу администрации города Алексея Прокопенко , обвиняемого в хищениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Анна Дресвянкина.

Прокопенко находился в розыске с 2014 года и по решению суда был заочно арестован. Экс-чиновник 13 марта явился к следователям, после чего был помещен в СИЗО. Полиция предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации денег, но позднее переквалифицировала обвинение на присвоение денежных средств в особо крупном размере. Октябрьский районный суд Саратова 8 мая отказался продлевать Прокопенко содержание под стражей, изменив меру пресечения на домашний арест.

"Вчера судья Федор Бондарев рассматривал (материал)… Решено в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста отказать и избрать меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Прокопенко запрещено без разрешения следователя менять постоянное место жительства, покидать пределы Саратова, уклоняться от явки по вызову следователя и в суд, общаться с лицами, проходящими по данному уголовному делу в качестве подозреваемых или свидетелей.

Полиция в ноябре 2014 года возбудила дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" по факту хищения средств у компании-поставщика коммунальных услуг. Следствие полагало, что с ноября 2012 года по ноябрь 2014 года Прокопенко через подставных лиц создал четыре управляющие компании и расчетно-платежный центр, куда жители многоэтажек вносили квартплату, ее часть на общую сумму почти 82 миллиона рублей была обналичена через счета сторонних фирм по надуманным основаниям.