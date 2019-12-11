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Иркутский губернатор прокомментировал решения по последствиям паводка
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РИА Новости

Иркутский губернатор прокомментировал решения по последствиям паводка

09:36 11.12.2019 (обновлено: 11:06 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Решения, связанные с ликвидацией последствий масштабного паводка в Иркутской области, в основном, принимались правильные, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Приангарья Сергей Левченко.
Летом в Иркутской области прошел масштабный паводок, который затронул 9 муниципальных образований. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От стихии пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. На приобретение жилья и проведение капремонта жилых домов из федерального бюджета было направлено 14 миллиардов рублей. В результате работы оценочных комиссий 6850 жилых домов были признаны непригодными для жилья. В настоящее время 11 тысяч человек уже въехали в новые дома и квартиры, приобретенные на средства государства.
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"Считаю, что, в основном, решения принимались правильные. Другое дело, что первые два месяца после наводнения были очень эмоциональными. Я и члены правительства жили в зоне подтопления все это время", - сказал РИА Новости Левченко.
Он рассказал, как в Тулуне, где администрации района и города расположены на расстоянии 500 метров друг от друга, он шел от одного здания до другого два-три часа.
"Выходишь и каждый, кого встречаешь по пути, рассказывает о своем горе, ищет помощи и поддержки. Выслушиваешь, ищешь решение, даешь поручения, а рядом уже стоит другой человек со своим горем. Не всем, конечно, удалось в той ситуации быстро помочь, но, в целом, результатами, которых мы смогли добиться при ликвидации последствий паводка, считаю, можно гордиться", - подчеркнул Левченко.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Левченко >>
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Сергей ЛевченкоИркутская областьТулунИркутскОбщество
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