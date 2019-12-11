В Эстонии пять человек погибли при пожаре в частном доме

"В ночь на среду в Тарту в результате пожара в двухэтажном деревянном доме погибла семья из пяти человек. Несмотря на то, что первые пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут, войти в горящее здание они смогли не сразу. А когда им все же удалось проникнуть в помещения, в обугленных комнатах были обнаружены пять трупов. Погибли муж, жена и трое детей", - говорится в сообщении.