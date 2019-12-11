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В Эстонии пять человек погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Эстонии пять человек погибли при пожаре в частном доме

09:31 11.12.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
Пожарные. Архивное фото
ТАЛЛИН, 11 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в городе Тарту, сообщил в среду Sputnik Эстония.
"В ночь на среду в Тарту в результате пожара в двухэтажном деревянном доме погибла семья из пяти человек. Несмотря на то, что первые пожарные прибыли на место происшествия через шесть минут, войти в горящее здание они смогли не сразу. А когда им все же удалось проникнуть в помещения, в обугленных комнатах были обнаружены пять трупов. Погибли муж, жена и трое детей", - говорится в сообщении.
Точные причины возгорания устанавливают полиция и прокуратура. По данным портала, в этом году в Эстонии в результате пожаров погибли 39 человек.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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SputnikЭстонияТартуТаллинВ мире
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