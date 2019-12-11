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Эксперты выяснили, как россияне совершают онлайн-покупки
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РИА Новости

Эксперты выяснили, как россияне совершают онлайн-покупки

09:31 11.12.2019
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© Фото : Pixabay/Photo-MixПокупка в интернете
Покупка в интернете
© Фото : Pixabay/Photo-Mix
Покупка в интернете . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Каждый третий россиянин совершил в 2019 году онлайн-покупку со смартфона или планшета, по сравнению с прошлым годом доля таких заказов выросла в полтора раза, следует из материалов исследования "Яндекс.Маркета" и агентства GfK Rus, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных собеседования жителей городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 16 до 55 лет.
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Согласно исследованию, около 60% среди преимуществ онлайн-покупок выделяют возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Почти половина респондентов говорят о том, что им нравится, что можно изучить отзывы и делать покупки в любом месте и в любое время.
Онлайн-спрос быстрее всего растет на товары повседневного потребления: продукция для ухода за маленькими детьми, еда и напитки, хозтовары, бытовая химия и посуда. "В 2019 году эти товары заказывали на 30% больше опрошенных. Медленнее всего увеличивается спрос на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные устройства (+9%)", - отмечается в исследовании.
Аналитики отмечают, что популярность предоплаты банковской картой растёт: два года назад этим способом пользовалась половина покупателей, в этом году уже почти две трети. При этом доля респондентов, которые назвали этот способ наиболее удобным, выросла совсем немного, с 25% до 27%. Больше всего людей называют предпочтительным способом оплаты расчёт по карте при получении товара: в прошлом году - 36% покупателей, в этом - 43%.
По данным исследования, самым удобным способом доставки оказался самовывоз: из магазина, пункта выдачи или постамата. Хотя бы одним из этих вариантов пользовались больше 90% респондентов. Посылки в постаматах получает пока сравнительно небольшая часть онлайн-покупателей, однако их доля растёт - в этом году она превысила 20%. И если в прошлом году этот способ доставки называли предпочтительным 6,5% респондентов, то в этом уже 11%.
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