Эксперты выяснили, как россияне совершают онлайн-покупки

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Каждый третий россиянин совершил в 2019 году онлайн-покупку со смартфона или планшета, по сравнению с прошлым годом доля таких заказов выросла в полтора раза, следует из материалов исследования Каждый третий россиянин совершил в 2019 году онлайн-покупку со смартфона или планшета, по сравнению с прошлым годом доля таких заказов выросла в полтора раза, следует из материалов исследования "Яндекс.Маркета" и агентства GfK Rus , имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных собеседования жителей городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 16 до 55 лет.

Согласно исследованию, около 60% среди преимуществ онлайн-покупок выделяют возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Почти половина респондентов говорят о том, что им нравится, что можно изучить отзывы и делать покупки в любом месте и в любое время.

Онлайн-спрос быстрее всего растет на товары повседневного потребления: продукция для ухода за маленькими детьми, еда и напитки, хозтовары, бытовая химия и посуда. "В 2019 году эти товары заказывали на 30% больше опрошенных. Медленнее всего увеличивается спрос на декоративную косметику и парфюмерию (+4%), а также на мобильные устройства (+9%)", - отмечается в исследовании.

Аналитики отмечают, что популярность предоплаты банковской картой растёт: два года назад этим способом пользовалась половина покупателей, в этом году уже почти две трети. При этом доля респондентов, которые назвали этот способ наиболее удобным, выросла совсем немного, с 25% до 27%. Больше всего людей называют предпочтительным способом оплаты расчёт по карте при получении товара: в прошлом году - 36% покупателей, в этом - 43%.