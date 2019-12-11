В Приморье выделили участок под центр реинтродукции леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Участок для создания центра реинтродукции редких дальневосточных леопардов выделили у Лазовского заповедника в Участок для создания центра реинтродукции редких дальневосточных леопардов выделили у Лазовского заповедника в Приморье , сообщил журналистам глава Амурского филиала WWF Петр Осипов.

В 2017 году WWF и Минприроды подписали соглашение о взаимодействии в программе охраны и восстановления популяции дальневосточного леопарда, которая будет проходить в Лазовском заповеднике в Приморье. Сообщалось, что центр реинтродукции будет создаваться по типу подобного учреждения в Сочи. Программа по восстановлению популяции хищника в Южном Сихотэ-Алине рассчитана как минимум на 12 лет. Первые выпуски животных из центра реинтродукции могут состояться на третий-четвертый год ее реализации. Предполагается, что в дальнейшем леопарды смогут беспрепятственно расселиться в прибрежные районы Южного Сихотэ-Алиня, где возможно формирование резервной популяции из 50-60 особей.

"Мы надеемся, что в ближайшее время будет организовано совещание, чтобы обсудить это (начало строительства). Нужно переговорный процесс с Минприроды завершить. Часть (центра) будет на территории Лазовского заповедника, идет процесс согласования с министерством, часть - территория рядом. Заповедник получил ее в бессрочное пользование. Мы надеемся, что в 2020 году мы этот процесс запустим", - сказал Осипов.