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В Приморье выделили участок под центр реинтродукции леопардов
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РИА Новости

В Приморье выделили участок под центр реинтродукции леопардов

09:30 11.12.2019
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© Марина СкляроваДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© Марина Склярова
Дальневосточный леопард. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Участок для создания центра реинтродукции редких дальневосточных леопардов выделили у Лазовского заповедника в Приморье, сообщил журналистам глава Амурского филиала WWF Петр Осипов.
В 2017 году WWF и Минприроды подписали соглашение о взаимодействии в программе охраны и восстановления популяции дальневосточного леопарда, которая будет проходить в Лазовском заповеднике в Приморье. Сообщалось, что центр реинтродукции будет создаваться по типу подобного учреждения в Сочи. Программа по восстановлению популяции хищника в Южном Сихотэ-Алине рассчитана как минимум на 12 лет. Первые выпуски животных из центра реинтродукции могут состояться на третий-четвертый год ее реализации. Предполагается, что в дальнейшем леопарды смогут беспрепятственно расселиться в прибрежные районы Южного Сихотэ-Алиня, где возможно формирование резервной популяции из 50-60 особей.
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"Мы надеемся, что в ближайшее время будет организовано совещание, чтобы обсудить это (начало строительства). Нужно переговорный процесс с Минприроды завершить. Часть (центра) будет на территории Лазовского заповедника, идет процесс согласования с министерством, часть - территория рядом. Заповедник получил ее в бессрочное пользование. Мы надеемся, что в 2020 году мы этот процесс запустим", - сказал Осипов.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории в Китае на границе с РФ и, предположительно, в КНДР. Ядро популяции располагается на территории российского нацпарка "Земля леопарда", где зафиксирован 91 взрослый пятнистый хищник и 22 котенка.
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