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Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ
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РИА Новости

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ

09:31 11.12.2019 (обновлено: 11:11 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже, сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию. При этом, как указывают журналисты, это заключение было сделано "без особой радости".
"Сегодня ты победитель…" - цитирует "Коммерсант" слова Меркель.
Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
10 декабря, 10:04
В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже
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"Нормандский" саммит в ПарижеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир Путин
Популярные комментарии
Интересно а Меркель сама то в курсе, что такое заявила?
11 декабря, 10:36
Александр Дмитриев
371011139
Как мне кажется, если переговоры завершились ничем - это и есть победа для России. Отсутствие газового контракта с Украиной пусть и косвенно, но выгодно России. Вот посмотрим как Украинские нувориши запоют через недельку-другую, при отсутствии газового контракта. И Европа все проигранные Россией лярды отменит...
11 декабря, 09:58
Женя Королёв
69500014
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