Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже, пишут СМИ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже, сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что эту фразу канцлер произнесла по пути на пресс-конференцию. При этом, как указывают журналисты, это заключение было сделано "без особой радости".
"Сегодня ты победитель…" - цитирует "Коммерсант" слова Меркель.
Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.
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