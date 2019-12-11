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В Пензе при взрыве печи на заводе пострадали двое рабочих
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РИА Новости

В Пензе при взрыве печи на заводе пострадали двое рабочих

09:23 11.12.2019 (обновлено: 10:01 11.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава
Пожарные рукава
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава. Архивное фото
МОСКВА/ПЕНЗА, 11 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в среду в литейном цехе на металлургическом заводе в Пензе, пострадали два рабочих, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На металлургическом заводе на улице Лесная произошел взрыв в печи переплавки алюминия. В результате ЧП пострадали двое рабочих предприятия, они госпитализированы, состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, конструкции цеха в результате взрыва не повреждены, технологический процесс не нарушен. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как уточнила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова, на металлургическом заводе произошел не взрыв, а хлопок.
"В литейном цехе металлургического предприятия ООО "АМС" из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия произошел хлопок в печи без последующего горения. Конструкции здания не пострадали. Незначительные травмы получили два работника", - сказала собеседница агентства.
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