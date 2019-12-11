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Иркутский губернатор назвал прошедшее лето испытанием на прочность
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РИА Новости

Иркутский губернатор назвал прошедшее лето испытанием на прочность

09:11 11.12.2019 (обновлено: 11:07 11.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевСитуация в пострадавшем от наводнения Тулуне
Ситуация в пострадавшем от наводнения Тулуне
© РИА Новости / Александр Кряжев
ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Летние паводки и природные пожары стали для Иркутской области испытанием на прочность, сказал в интервью РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
В то же время на севере полыхали лесные пожары. К августу огнем было охвачено почти 780 тысяч гектаров тайги. На борьбу с пожарами были призваны самолеты и вертолеты Минобороны и МЧС, в тушении огня участвовали десятки тысяч человек.
"За всю историю метеонаблюдений такого в Приангарье не было ни разу. В течение двух летних месяцев – июля и августа – западные территории региона залили дожди, в то время как на севере, где бушевали пожары, при температуре плюс 35 градусов не выпало ни одной капли. Без преувеличения можно сказать, что уходящий год для Иркутской области стал годом испытаний на прочность", - сказал РИА Новости Левченко.
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"Спасли даже кур". Жительница Тулуна о наводнении в Иркутской областиВ Иркутской области ликвидируют последствия наводнения. В ряде районов области введен режим ЧС, подтоплены тысячи домов, есть погибшие и пострадавшие. Об обстановке в районе паводка рассказала радио Sputnik жительница города Тулун Юлия Хворостянко.
Усилиями пожарно-спасательных подразделений и добровольцев удалось не допустить огонь к населенным пунктам, локализовав его на подходах. Но масштабное наводнение разрушило тысячи домов, оставив людей без жилья и средств существования. На приобретение жилья и проведение капремонта жилых домов из федерального бюджета было направлено 14 миллиардов рублей.
"От масштабного наводнения в регионе летом пострадали более 45 тысяч человек. Я провел в подтопленных территориях три месяца – июль, август и сентябрь. В Иркутск приезжал только в воскресенье и в этот день обязательно встречался с журналистами, стараясь через СМИ информировать о том, что происходит в зоне бедствия и какие задачи мы там решаем", - отметил Левченко.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Левченко >>
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Сергей ЛевченкоИркутская областьПроисшествия
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