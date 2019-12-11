Иркутский губернатор назвал прошедшее лето испытанием на прочность

ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Летние паводки и природные пожары стали для И Летние паводки и природные пожары стали для И ркутской области испытанием на прочность, сказал в интервью РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.

В то же время на севере полыхали лесные пожары. К августу огнем было охвачено почти 780 тысяч гектаров тайги. На борьбу с пожарами были призваны самолеты и вертолеты Минобороны и МЧС, в тушении огня участвовали десятки тысяч человек.

"За всю историю метеонаблюдений такого в Приангарье не было ни разу. В течение двух летних месяцев – июля и августа – западные территории региона залили дожди, в то время как на севере, где бушевали пожары, при температуре плюс 35 градусов не выпало ни одной капли. Без преувеличения можно сказать, что уходящий год для Иркутской области стал годом испытаний на прочность", - сказал РИА Новости Левченко.

Усилиями пожарно-спасательных подразделений и добровольцев удалось не допустить огонь к населенным пунктам, локализовав его на подходах. Но масштабное наводнение разрушило тысячи домов, оставив людей без жилья и средств существования. На приобретение жилья и проведение капремонта жилых домов из федерального бюджета было направлено 14 миллиардов рублей.