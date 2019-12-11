СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко , которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как сообщал СК РФ, в 2014 и 2017 годах Гриценко, тогда уже не министр и не депутат, а просто известный политик, высказал мысль, что граждане России тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой.

Кроме того, по словам Гриценко, на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

"В главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - сказала Петренко.

"По данным следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Украины, публично выступил в средствах массовой информации с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока", - добавила представитель СК.

Гриценко в России грозит до семи лет колонии, но процесс будет проходить заочно: он продолжает находиться на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право. По данным СК РФ, бывший министр находится в международном розыске.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анатолий Гриценко демобилизовался из украинской армии в 1999 году в звании полковника, а с начала 2000-х стал заметным участником политических процессов. В 2004 году работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, участвовал в написании его программы.

В 2005-2007 годах трижды возглавлял Минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Второй в Украине, после Валерия Шмарова, гражданский министр обороны.

В 2007-2014 годах – депутат Верховной рады. На парламентских выборах в 2014 и 2019 годах он возглавлял список партии "Гражданская позиция", но пройти в Раду не сумел.

Гриценко трижды баллотировался на пост президента. Во время президентских выборов в 2010 году он набрал 1,2% голосов избирателей, в 2014 году – 5,4% голосов, а в 2019 году – 6,91% голосов.