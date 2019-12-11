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Металлический лоток едва не упал на машину с моста под Владимиром
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РИА Новости

Металлический лоток едва не упал на машину с моста под Владимиром

09:00 11.12.2019 (обновлено: 18:00 11.12.2019)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео падения металлического лотка с моста на проезжую часть во Владимирской области.
Инцидент произошел на трассе М-7 на Южном объезде города Владимира.
На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как металлический предмет падает в момент, когда водитель подъезжает к мосту. Автор видео в последнюю секунду успел резко свернуть в строну.
Позднее в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород заявили, что инцидент произошел после того, как проезжавшая по трассе фура зацепила ограждение. Сам мост не пострадал, упавшую конструкцию убрали с проезжей части.
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Владимирская областьПроисшествия
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