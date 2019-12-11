Металлический лоток едва не упал на машину с моста под Владимиром

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как металлический предмет падает в момент, когда водитель подъезжает к мосту. Автор видео в последнюю секунду успел резко свернуть в строну.

Позднее в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород заявили, что инцидент произошел после того, как проезжавшая по трассе фура зацепила ограждение. Сам мост не пострадал, упавшую конструкцию убрали с проезжей части.