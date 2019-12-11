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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T08:53+0300
https://ria.ru/20191211/1562240634.html
Новый раунд "астанинских" переговоров по Сирии может пройти в марте
https://cdn25.img.ria.ru/images/155504/89/1555048942_220:0:3861:2048_1036x0_80_0_0_2c9520f7f21014f1f25ec3250e22680b.jpg
РИА Новости

Новый раунд "астанинских" переговоров по Сирии может пройти в марте

08:53 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей БабушкинНадпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Следующий раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате может пройти в марте 2020 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций встречи в Нур-Султане.
"Предварительно в марте", - сказал он, отвечая на вопрос о дате следующих переговоров "астанинской тройки" (Россия, Турция и Иран) по Сирии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
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"Все идет хорошо, финальное заявление почти согласовали", - сказал он, комментируя ход открывшегося во вторник заседания в Нур-Султане.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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