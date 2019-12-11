В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Скользкие дороги и слабый ветер ждут Скользкие дороги и слабый ветер ждут Москву в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Вечером на дорогах станет скользко. Ветер будет дуть на север со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба. Это немного выше нормы", – сказала Волосюк.

По её словам, в среду столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта, так что в первой половине дня будет преобладать облачная погода с небольшими кратковременными осадками.

Как отметила Волосюк, максимальная температура ожидается в пределах 1-3 градусов тепла и придется лишь на первую половину дня.