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2019-12-11T08:43+0300
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В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
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РИА Новости

В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер

08:43 11.12.2019
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© "Интеко"Панорама района Хамовники
Панорама района Хамовники
© "Интеко"
Панорама района Хамовники. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Скользкие дороги и слабый ветер ждут Москву в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.
"Вечером на дорогах станет скользко. Ветер будет дуть на север со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба. Это немного выше нормы", – сказала Волосюк.
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По её словам, в среду столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта, так что в первой половине дня будет преобладать облачная погода с небольшими кратковременными осадками.
Как отметила Волосюк, максимальная температура ожидается в пределах 1-3 градусов тепла и придется лишь на первую половину дня.
"А вот в послеполуденные часы погода начнёт постепенно улучшаться: к вечеру в облаках появятся прояснения, но температура при этом понизится до 0 — минус 2 градусов", – сообщила ведущий специалист центра "Фобос".
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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