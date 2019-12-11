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Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
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РИА Новости

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

08:37 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратовской области, подозреваемого в нападении с ножом на двух полицейских, одному из которых в результате потребовалась операция, сообщило областное управление СК РФ.
По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот. Оба сотрудника были одеты в бронежилеты, однако одного из них это не спасло от проникающего ранения.
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"Сотрудник полиции, получивший ранение, госпитализирован в лечебное учреждение, где ему проведено оперативное вмешательство. Следователями СК подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Как уточни журналистам в пресс-службе областного главка МВД, полицейский пострадал "при оказании содействия в принудительном доставлении пациента в медицинское учреждение".
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