Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот. Оба сотрудника были одеты в бронежилеты, однако одного из них это не спасло от проникающего ранения.