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В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
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РИА Новости

В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"

08:35 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские учения "Индра"
Российско-индийские учения Индра
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российско-индийские учения "Индра". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Межвидовые двусторонние российско-индийские учения "Индра-2019" стартовали в Индии в среду, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Сегодня на полигоне "Бабина", расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, состоялась официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения "Индра-2019". Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна", - говорится в сообщении.
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Основная церемония открытия началась с общего построения военнослужащих двух стран, после чего командующий общевойсковым соединением Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков и начальник штаба Южного Командования вооруженных сил Индии генерал-лейтенант Дапиндер Сингх Ахуджа объехали строй военнослужащих и поприветствовали их.
В исполнении военных оркестров объединений прозвучали государственные гимны РФ и Республики Индия, были торжественно подняты национальные флаги двух стран и флаг учений "Индра-2019".
Для участников церемонии показательные выступления в воздухе провели экипажи вертолётов, входящих в пилотажную группу ВВС Индии, а также парашютисты. Военные двух стран вместе прошли по плацу полевого лагеря. Перед зрительскими трибунами проследовала боевая техника.
"Индра-2019" пройдёт с 11 по 21 декабря на полигонах сразу трех индийских штатов. Россию на учениях представляют более 700 военнослужащих. Среди них подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, а также экипажи кораблей Балтийского флота. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на танках и бронетранспортёрах, а также на летательных аппаратах, которые предоставила принимающая сторона.
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Учения "Индра — 2019"ВВС ИндииУттар-ПрадешТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияИндияБезопасностьВ мире
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