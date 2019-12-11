В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Межвидовые двусторонние российско-индийские учения "Индра-2019" стартовали в Индии в среду, сообщает пресс-служба Межвидовые двусторонние российско-индийские учения "Индра-2019" стартовали в Индии в среду, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота

"Сегодня на полигоне "Бабина", расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, состоялась официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения "Индра-2019" . Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна", - говорится в сообщении.

Основная церемония открытия началась с общего построения военнослужащих двух стран, после чего командующий общевойсковым соединением Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков и начальник штаба Южного Командования вооруженных сил Индии генерал-лейтенант Дапиндер Сингх Ахуджа объехали строй военнослужащих и поприветствовали их.

В исполнении военных оркестров объединений прозвучали государственные гимны РФ и Республики Индия, были торжественно подняты национальные флаги двух стран и флаг учений "Индра-2019".

Для участников церемонии показательные выступления в воздухе провели экипажи вертолётов, входящих в пилотажную группу ВВС Индии, а также парашютисты. Военные двух стран вместе прошли по плацу полевого лагеря. Перед зрительскими трибунами проследовала боевая техника.