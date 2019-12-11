В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Межвидовые двусторонние российско-индийские учения "Индра-2019" стартовали в Индии в среду, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Сегодня на полигоне "Бабина", расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, состоялась официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения "Индра-2019". Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна", - говорится в сообщении.
Основная церемония открытия началась с общего построения военнослужащих двух стран, после чего командующий общевойсковым соединением Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков и начальник штаба Южного Командования вооруженных сил Индии генерал-лейтенант Дапиндер Сингх Ахуджа объехали строй военнослужащих и поприветствовали их.
В исполнении военных оркестров объединений прозвучали государственные гимны РФ и Республики Индия, были торжественно подняты национальные флаги двух стран и флаг учений "Индра-2019".
Для участников церемонии показательные выступления в воздухе провели экипажи вертолётов, входящих в пилотажную группу ВВС Индии, а также парашютисты. Военные двух стран вместе прошли по плацу полевого лагеря. Перед зрительскими трибунами проследовала боевая техника.
"Индра-2019" пройдёт с 11 по 21 декабря на полигонах сразу трех индийских штатов. Россию на учениях представляют более 700 военнослужащих. Среди них подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, а также экипажи кораблей Балтийского флота. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на танках и бронетранспортёрах, а также на летательных аппаратах, которые предоставила принимающая сторона.