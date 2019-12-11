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Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
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РИА Новости

Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах

08:31 11.12.2019 (обновлено: 08:32 11.12.2019)
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© Фото : Федеральная таможенная службаЧерепаха
Черепаха
© Фото : Федеральная таможенная служба
Черепаха. Архивное фото
УФА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники оренбургской полиции передали зоопаркам контрабандных сухопутных черепах, обнаруженных в одном из гаражей Оренбурга, стоимость рептилий оценивается почти в 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, в октябре полицейские обнаружили в одном из гаражей Оренбурга сухопутных черепах рода Тestudo (Европейская сухопутная черепаха). "Специалисты оценили их в 8 миллионов 896 тысяч рублей. Этот вид рептилий занесен Красную книгу. Черепахи были незаконно перевезены без товаросопроводительных и ветеринарных документов с сокрытием от таможенного контроля через Государственную границу РФ",- сообщает оренбургская полиция, не уточнив число особей.
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Ведомство информирует, что более двух месяцев черепахи жили в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета до определения их дальнейшего пребывания.
"Сотрудники УМВД России по Оренбургской области передали сухопутных черепах членам Союза зоопарков и аквариумов России. Теперь рептилии будут жить в Южном парке птиц Малинки Ростовской области и ООО "Аквариальный комплекс Аква Лого",- говорится в сообщении полиции.
По данным пресс-службы, контрабандисты - гражданка одного из государств Средней Азии и житель Саракташского района Оренбургской области задержаны. "Ленинским районным судом Оренбурга подозреваемая арестована. Второй задержанный находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается",- говорится в сообщении.
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