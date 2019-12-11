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Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
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РИА Новости

Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil

08:28 11.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Рио-де-Жанейро
Вид на Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава крупного государственного бразильского банка Banco do Brasil Рубем Новаес заявил, что власти страны не рассматривают вариант приватизации банка, сообщает издание Folha de S.Paulo.
В мае экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф заявила РИА Новости, что есть риск того, что власти страны приватизируют государственную нефтегазовую компанию Petrobras., а также банки Banco do Brasil и Caixa Economica Federal.
"Президент (Жаир) Болсонару ясно дал понять, что не будет приватизировать банк Banco do Brasil", - заявил Новайс.
При этом глава банка заявил, что сам он считает, что приватизация пошла бы на пользу банку.
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В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
В январе президент Бразилии Болсонару заявлял в интервью агентству Блумберг, что Бразилия намерена продать большую часть госкомпаний, а план приватизации почти готов. Отмечалось, что к продаже планируются аэропорты и порты. Тогда же он говорил о возможности частичной приватизации нефтяной компании Petrobras. По его мнению, нужно сохранить "ядро" компании в руках государства. При этом он признавал, что ресурсов у Petrobras для развития нет, а значит, разведку нефти можно передать частным компаниям.
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