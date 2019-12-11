Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil

В январе президент Бразилии Болсонару заявлял в интервью агентству Блумберг, что Бразилия намерена продать большую часть госкомпаний, а план приватизации почти готов. Отмечалось, что к продаже планируются аэропорты и порты. Тогда же он говорил о возможности частичной приватизации нефтяной компании Petrobras. По его мнению, нужно сохранить "ядро" компании в руках государства. При этом он признавал, что ресурсов у Petrobras для развития нет, а значит, разведку нефти можно передать частным компаниям.