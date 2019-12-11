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СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
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РИА Новости

СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды

08:23 11.12.2019 (обновлено: 08:27 11.12.2019)
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© Depositphotos / clearviewstockЗвездное небо
Звездное небо
© Depositphotos / clearviewstock
Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Компания SpaceX планирует сделать в рамках эксперимента один из спутников связи Starlink менее ярким, чтобы исследовать, как не мешать астрономам наблюдать звёзды, спутник в ближайшем запуске покроют светопоглощающим материалом, заявила президент и исполнительный директор компании Гвинн Шотвелл.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить землян широкополосным доступом в интернет. В мае и ноябре 2019 года были запущены первые 120 спутников Starlink, однако астрономы начали жаловаться на то, что их яркость мешает им наблюдать звёзды.
"Следующая партия (спутников, которую планируется запустить) имеет один космический аппарат, на нижнюю часть которого мы нанесли (менее отражающее) покрытие. Это будет эксперимент", - приводит слова Шотвелл американский специализированный сайт spaceflightnow.com.
Отмечается, что запуск следующих 60 спутников Starlink планируется в конце декабря.
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Шотвелл рассказала, что эксперимент на одном спутнике покажет эффективно ли работает светопоглощающее покрытие, а также не влияет ли оно на его тепловое состояние.
"Мы не думали об этом (о том, что спутники Starlink станут мешать астрономическим наблюдениям - ред.). Астрономическое сообщество не думало об этом. (Но) это случилось, (поэтому) давайте разберёмся с этим", - сказала она.
В октябре стало известно, что SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 42 тысячи спутников Starlink - это в 5 раз больше, чем было запущено космических аппаратов всеми странами мира с 1957 года.
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Космос - РИА НаукаSpaceXСША
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