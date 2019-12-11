Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Шесть человек обратились за медпомощью после массового ДТП в пригороде Владивостока, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД Приморья.
Ранее сообщалось о четверых пострадавших.
"Шесть человек обратились за медпомощью, с места ДТП их увезли на "скорой". Число машин-участников аварии еще подсчитывается", - сказал собеседник агентства.
Утром во Владивостоке начался снегопад. ДТП произошло на трассе поселок Новый - Де-Фриз перед Владивостоком.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что сразу 18 легковых автомобилей столкнулись в Надеждинском районе Приморского края. Движение автотранспорта осуществлялось по объездной автодороге через населенный пункт Вольно-Надеждинское.