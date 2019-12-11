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Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
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РИА Новости

Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок

08:08 11.12.2019
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка с банковской картой перед ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Масштабы онлайн-покупок в предновогодней суете увеличиваются в разы, о том, какие правила надо соблюдать для безопасности таких сделок, говорится в сообщении Роскачества.
Покупателю следует внимательно изучить профиль продавца: например, проявить дополнительную бдительность, если аккаунт зарегистрирован несколько дней назад, и ни в коем случае не соглашаться на предоплату, а при таком предложении - сразу же прекращать диалог. "Вы не подписывали договор купли-продажи, не знаете продавца лично, поэтому у вас нет никаких причин ему доверять и высылать задаток до получения товара", - предупреждают эксперты.
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Роскачество напоминает, что нельзя переходить на сайт по подозрительным ссылкам из сообщений на интернет-площадке или в СМС. "Мошенники могут прислать ссылку на фишинговую страницу, визуально очень похожую на сайт интернет-площадки, с лжеобъявлением на интересующий вас товар. При этом злоумышленники предложат жертве оформить доставку товара и оплатить его онлайн", - говорится в сообщении.
Кроме того, доменное имя мошеннических ресурсов может быть очень схожим с интернет-адресами известных магазинов, но написанным с ошибками.
Эксперты рекомендуют тщательно проверять товар перед покупкой, а если продавец или курьер не дает это сделать, нервничает и спешит - воздержаться от приобретения. При дорогостоящих сделках надо договориться с теми, кто готов встретиться лично, и отнестись осторожно к ценам ощутимо ниже рыночных. "Даже если продавец действительно продает качественный товар, вполне может быть, что он указал только часть стоимости, а всю цену озвучит уже при встрече или при пересылке товара", - отмечается в сообщении.
Для продавцов товаров Роскачество также разработало рекомендации. В частности, организация советует не сообщать покупателю избыточные данные своей карты и коды из СМС, не привязывать к своим картам чужие телефонные номера и не передавать товар "курьерам", если еще не прошла безналичная оплата.
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