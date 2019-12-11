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Лавров оценил итоги встречи с Трампом
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РИА Новости

Лавров оценил итоги встречи с Трампом

07:39 11.12.2019 (обновлено: 08:40 11.12.2019)
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает выгоду добрых отношений между Россией и Соединенными Штатами, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"У нас нет оснований сомневаться в том, что президент Трамп понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией", - сказал Лавров, выступая на конференции по итогам своей встречи с президентом США.

По его словам, в таких отношениях не должно быть элементов одолжений той или другой стороне, они также должны "опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду".
При этом Лавров отметил, что не все в США разделяют такую позиции, пытаясь "всячески затормозить" нормализацию отношений, вводя новые санкции.

Оценка Трампа

Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил встречу с Сергеем Лавровым. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Американский лидер назвал беседу с российским министром "очень хорошей". По его словам, он обсудил с Лавровым такие вопросы, как контроль над ядерными вооружениями, вмешательство в выборы, торговлю, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также Иран и Северную Корею.
"Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!" — заключил Трамп.
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"Прорыв в двусторонних отношениях"

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков отметил, что Трамп встретился с Лавровым, несмотря на угрозу импичмента, который готовит ему Домократическая партия, обвиняющая президента, в том числе и в "особых отношениях с Россией".
"Надо сказать, что в современных условиях даже сам факт того, что Трамп встретился с российским министром иностранных дел - это уже прорыв", - заявил Коробков в комментарии "Звезде".
Директор института международных исследований МГИМО, программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что внутриполитическая обстановка, сложившаяся в США, препятствует конструктивному обсуждению российско-американских взаимоотношений.
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Визит Лаврова в США

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник 10 декабря прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом, а также с главной Госдепартамента Майком Помпео.
Визит был подготовлен в сжатые сроки, на фоне очередного политического скандала, охватившего США.
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