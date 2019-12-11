В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сразу 18 легковых автомобилей столкнулись в Надеждинском районе Приморского края, пострадали четыре человека, движение транспорта из-за ДТП осуществлялось по объездной дороге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 03.30 мск на 10-м километре автодороги Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл произошли три ДТП в попутном направлении с участием 18 легковых автомобилей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали четыре человека. Движение автотранспорта осуществлялось по объездной автодороге через населенный пункт Вольно-Надеждинское.
К ликвидации последствий происшествия привлекались 32 человека и 12 единиц техники.