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ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
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РИА Новости

ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ

07:10 11.12.2019
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© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ООН не смогла подтвердить, что атаки, произведенные в сентябре по нефтяным объектам Саудовской Аравии, произвела иранская сторона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад генсека ООН Совбезу.
В конце сентября объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
"(ООН - ред.) не может независимо подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение или были переданы (Ирану - ред.) в нарушение резолюций (Совбеза - ред.) ООН", - говорится в докладе.
Также в нем указывается, что специалисты ООН продолжают анализировать обломки крылатых ракет и беспилотников, обнаруженных на месте нападения, и будут собирать дальнейшую информацию. О результатах будет сообщено "в надлежащее время".
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
20 ноября, 11:25Сказано в эфире
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