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В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
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РИА Новости

В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем

07:04 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Полиция ликвидировала крупное производство поддельного алкоголя в Калужской области, изъято 90 тысяч бутылок фальсифицированных напитков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской и Калужской областей пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной спиртосодержащей продукции", - сказала Волк.
По ее словам, производство алкоголя велось в ангаре Боровского района Калужской области. На предприятии нелегально трудились и проживали 11 граждан одной из республик Центральной Азии и Закавказья. Готовая продукция хранилась на складах Москвы и Московской области. Фальсифицированный алкоголь продавался в различных регионах России.
Волк уточнила, что полицейские изъяли у производителей 90 тысяч бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции с незаконно нанесенными товарными знаками различных производителей, свыше 21 тысячи пустых стеклянных бутылок, восемь рулонов поддельных федеральных специальных марок.
Расследование уголовного дела продолжается.
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