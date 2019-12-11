В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской и Калужской областей пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной спиртосодержащей продукции", - сказала Волк.

По ее словам, производство алкоголя велось в ангаре Боровского района Калужской области. На предприятии нелегально трудились и проживали 11 граждан одной из республик Центральной Азии и Закавказья. Готовая продукция хранилась на складах Москвы и Московской области. Фальсифицированный алкоголь продавался в различных регионах России.