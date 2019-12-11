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Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
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РИА Новости

Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса

07:01 11.12.2019
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© Фото : ГУ МВД России по ДФОРубка леса
Рубка леса
© Фото : ГУ МВД России по ДФО
Рубка леса. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Система космического мониторинга лесов позволила в 2019 году выявить незаконные рубки леса на Дальнем Востоке на сумму 68 миллионов рублей, сообщил журналистам глава Амурского филиала WWF Петр Осипов.
Он отметил, что в этом году выявлено более 30 незаконных рубок непосредственно специалистами фонда с помощью системы "КЕДР" - передовой системы космического мониторинга лесоизменений. С помощью нее можно найти участки незаконных рубок и лесных пожаров.
"В сотрудничестве с департаментом (лесного хозяйства) Приморья и управлением лесов Хабаровского края - (выявлено) еще больше. Более 1,5 тысячи "кубов" незаконно заготовленной древесины - это порядка 68 миллионов рублей ущерба, которые были выявлены. Система продолжает работать", - сказал Осипов.
По его словам, фонд помогает обучающими семинарами по использованию системы и беспилотников. В этом году обучение прошли более 100 специалистов из Приморья и Хабаровского края.
"В этом году при анализе документации в Приморье и Хабаровском крае самими структурами и при нашей поддержке были выявлены ситуации, когда лесозаготовители, имеющие законные аренды, допускают серьезные нарушения. Таких нарушений было выявлено более чем на 500 миллионов рублей - цифры сравнимые с бюджетами департаментов и управлений лесами", - отметил Осипов.
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Дальневосточный ФОПроисшествия
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