Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Система космического мониторинга лесов позволила в 2019 году выявить незаконные рубки леса на Система космического мониторинга лесов позволила в 2019 году выявить незаконные рубки леса на Дальнем Востоке на сумму 68 миллионов рублей, сообщил журналистам глава Амурского филиала WWF Петр Осипов.

Он отметил, что в этом году выявлено более 30 незаконных рубок непосредственно специалистами фонда с помощью системы "КЕДР" - передовой системы космического мониторинга лесоизменений. С помощью нее можно найти участки незаконных рубок и лесных пожаров.

"В сотрудничестве с департаментом (лесного хозяйства) Приморья и управлением лесов Хабаровского края - (выявлено) еще больше. Более 1,5 тысячи "кубов" незаконно заготовленной древесины - это порядка 68 миллионов рублей ущерба, которые были выявлены. Система продолжает работать", - сказал Осипов.

По его словам, фонд помогает обучающими семинарами по использованию системы и беспилотников. В этом году обучение прошли более 100 специалистов из Приморья и Хабаровского края.