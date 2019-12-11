В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки

По словам автора видео, елку, привлекшую внимание вандалов, поставили лишь пару дней назад. На записи, сделанной в темное время суток, видно, как группа людей, предположительно, пенсионеров, снимает с праздничной конструкции огромные пластмассовые шары и складывает их в пакет.