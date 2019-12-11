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В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
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РИА Новости

В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки

06:54 11.12.2019
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Жители города Семилуки в Воронежской области украли игрушки с новогодней ели, установленной на площади Ленина. Видео инцидента опубликовано 10 декабря в группе "Типичный Воронеж" в "ВКонтакте".
По словам автора видео, елку, привлекшую внимание вандалов, поставили лишь пару дней назад. На записи, сделанной в темное время суток, видно, как группа людей, предположительно, пенсионеров, снимает с праздничной конструкции огромные пластмассовые шары и складывает их в пакет.
При этом похитители игрушек не прекратили свои действия даже невзирая на то, что их снимают на видео.
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Воронежская областьСемилукиПроисшествия
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