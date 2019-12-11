РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-11T06:58+0300
https://ria.ru/20191211/1562238991.html
Невролог рассказал об опасности нового типа гирлянд
https://cdn23.img.ria.ru/images/154349/76/1543497618_0:291:2608:1758_1036x0_80_0_0_5247b1227d7f8834eebb9c2a89dd6b63.jpg
РИА Новости

Невролог рассказал об опасности нового типа гирлянд

03:00 11.12.2019 (обновлено: 06:58 11.12.2019)
1371
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНовогодняя композиция на здании Центрального телеграфа в Москве
Новогодняя композиция на здании Центрального телеграфа в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Новогодние гирлянды могут вызвать эпилептические припадки, и не только у эпилептиков, рассказал радио Sputnik невролог Василий Генералов.
Новогодние гирлянды являются неотъемлемой частью праздничного оформления российских городов и частных домов. Однако если классическое световое оформление существует уже давно и не вызывает проблем, то новый тип гирлянд несет угрозу для здоровья, предупредил Генералов.
"Гирлянды стали диодными и очень яркими. Их ставят в мелькающие режимы, и мне это не нравится. Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам это может представлять опасность для здоровья. О такой угрозе говорили давно, но сейчас из-за светодиодов жизнь пациентов стала более опасной", - рассказал врач.
Гирлянды представляют угрозу не только для людей с выявленной эпилепсией. Генералов напомнил, что приступ может случиться у кого угодно. Пример тому он нашел в компьютерных играх.
"В начале этого века была неожиданная вспышка эпилепсии. Компьютерные игры с резким контрастом белого и черного вызывали эпилептические приступы у тех, кто даже не подозревал о том, что у них есть такая склонность. Мелькающий логотип Олимпиады в Лондоне тоже спровоцировал эпилептические приступы", - отметил невролог.
На большинстве гирлянд, которые могут вызвать приступ эпилепсии, обязательно присутствует предупреждение о таком эффекте. Но, если дома вы можете отказаться от опасных украшений, то на улице избежать такого воздействия не получится.
"Если вы почувствовали дискомфорт от ярких огней, следует отвернуться или закрыть глаза рукой. Практика показывает, что если просто зажмурить глаза, это не спасает от ярких огней. Надо закрывать глаза чем-то более плотным, чтобы остановить световой поток. Параллельно с этим надо покинуть место, где идет световая провокация. Это единственная помощь в этой ситуации", - посоветовал врач.
Новогодний стол. Архивное фото
2 января 2018, 13:30
Врачи рассказали, как провести новогодние каникулы без вреда для здоровья
2423206
Обсудить 2
РИА НаукаНовый ГодРоссия
Рекомендуем
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Медаль лауреата Нобелевской премии
Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
"Мы предупреждали". Немецкие евреи заявили об угрозе для континента
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на упреки Зеленского
Участники акции протеста возле здания администрации президента Украины в Киеве
Зеленский пересек все "красные линии". Но Майдана не произошло
Руди Джулиани и Дональд Трамп в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси
Трамп нашел способ победить своих врагов с помощью Украины
Неандерталец и современный человек
Больше не дикий зверь. Кто и зачем одомашнил человека
Банкноты номиналом 1000 рублей
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Офис Deutsche Bank
Дональд, у вас проблемы: европейские деньги бегут из США
Дом Дмитрия изнутри
Русская печка как повод забрать ребенка из семьи
Производство губной помады
Врачи рассказали, чем опасны пробники косметики в магазинах
Корона
"Мисс Львов" оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
06:54В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Лента новостейМолния