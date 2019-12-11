Невролог рассказал об опасности нового типа гирлянд

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. гирлянды могут вызвать эпилептические припадки, и не только у эпилептиков, рассказал Новогодние гирлянды могут вызвать эпилептические припадки, и не только у эпилептиков, рассказал радио Sputnik невролог Василий Генералов.

Новогодние гирлянды являются неотъемлемой частью праздничного оформления российских городов и частных домов. Однако если классическое световое оформление существует уже давно и не вызывает проблем, то новый тип гирлянд несет угрозу для здоровья, предупредил Генералов.

"Гирлянды стали диодными и очень яркими. Их ставят в мелькающие режимы, и мне это не нравится. Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам это может представлять опасность для здоровья. О такой угрозе говорили давно, но сейчас из-за светодиодов жизнь пациентов стала более опасной", - рассказал врач.

Гирлянды представляют угрозу не только для людей с выявленной эпилепсией. Генералов напомнил, что приступ может случиться у кого угодно. Пример тому он нашел в компьютерных играх.

"В начале этого века была неожиданная вспышка эпилепсии. Компьютерные игры с резким контрастом белого и черного вызывали эпилептические приступы у тех, кто даже не подозревал о том, что у них есть такая склонность. Мелькающий логотип Олимпиады в Лондоне тоже спровоцировал эпилептические приступы", - отметил невролог.

На большинстве гирлянд, которые могут вызвать приступ эпилепсии, обязательно присутствует предупреждение о таком эффекте. Но, если дома вы можете отказаться от опасных украшений, то на улице избежать такого воздействия не получится.