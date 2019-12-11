РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T06:44+0300
https://ria.ru/20191211/1562238956.html
В Канаде совершил полет самолет, полностью работающий на электричестве
https://cdn21.img.ria.ru/images/155064/19/1550641965_239:0:2611:1334_1036x0_80_0_0_be3f8d3cb2d0179256a65857a6ca63b2.jpg
РИА Новости

В Канаде совершил полет самолет, полностью работающий на электричестве

06:44 11.12.2019
667
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии, совершил полет во вторник в канадской провинции Британская Колумбия, следует из сообщения компании Harbour Air Seaplanes.
Полет стал возможен благодаря совместным усилиям двух компаний – Harbour Air, крупнейшей в Северной Америке авиакомпании по производству гидросамолетов, а также magniX – компании, производящей "революцию в сфере электрической авиации".
"(Компании – ред.) объявили сегодня об успешном полете первого в мире коммерческого самолета, работающего полностью на электричестве. Сегодня утром…в (канадском городе – ред.) Ричмонде состоялся успешный полет ePlane, шестиместного самолета марки de Havilland Canada DHC-2 Beaver, усиленного двигателем magni500 мощностью 750 лошадиных сил… Этот исторический полет знаменует начало третьей эры в авиации - электрической", - говорится в сообщении.
При этом в компании указали, что самолетом управлял гендиректор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл. По его словам, этот полет "вошел в историю".
Двигатель самолета, как заверила компания, "обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов". Реализовав свою задачу, обе компании в скором времени начнут процесс сертификации и утверждения для двигательной системы и оснащения самолетов такими электродвигателями. По завершении сертификации планируется усилить остальную часть парка самолетов при помощи установок magniX.
Авиационный комплекс МиГ-35
8 декабря, 00:05
"МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники
1531001
Обсудить 2
Британская КолумбияКанадаВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы
Журавль
WWF посвятит 2020 год охране журавлей
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза
Автомобиль скорой помощи в США
В Нью-Джерси полицейский погиб в перестрелке
Медаль лауреата Нобелевской премии
Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,4
Полицейские в США
Инцидент со стрельбой в Нью-Джерси не имеет признаков теракта
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В иркутском поселке локализовали пожар в социально-культурном центре
Трубы
Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Автомобиль скорой помощи
В Иркутской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
Корона
"Мисс Львов" оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Уссурийске женщина ушла пить с незнакомцем, забыв ребенка на вокзале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
06:54В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Лента новостейМолния