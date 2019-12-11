В Иркутской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе в Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе в Иркутской области , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло вблизи деревни Куницына на Качугском тракте вечером во вторник.

"Пострадали три человека, в том числе водитель. Они доставлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.