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В Иркутской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
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РИА Новости

В Иркутской области три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

06:24 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.
ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло вблизи деревни Куницына на Качугском тракте вечером во вторник.
"Пострадали три человека, в том числе водитель. Они доставлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что в микроавтобусе находились семь человек. Причины происшествия устанавливают сотрудники полиции.
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