В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы

В конце июля сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Крис ван Холлен предложили прописать в американском военном бюджете возможность расширенных санкций за "вмешательство в выборы" против энергетического, банковского и оборонного сектора РФ, но только в случае, если такое вмешательство установят в будущем. Одна из предложенных поправок к дебатируемому тогда оборонному бюджету требовала от национальной разведки в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в эти выборы, и в случае каких-либо сомнений на этот счет в разведке или конгрессе автоматически продлевать санкции против суверенного долга.
Издание отмечает, что Крапо является председателем банковского комитета сената, обладающего юрисдикцией в отношении санкций. В США, согласно правилам конгресса, любой сенатор может заблокировать резолюцию всего Сената.
Крапо подчеркнул в ходе выступления, что верхняя палата уже приняла закон о санкциях в отношении РФ в 2017 году.
"Я думаю, что президент Трамп, вероятно, ввел больше санкций против россиян, чем любой другой президент в нашей истории. Механизмы, которые предусмотрены в этом законопроекте, предназначены больше для нападения на администрацию Трампа и республиканцев, чем для нападок на россиян и тех, кто попытался бы напасть на нашу страну и совершить атаку на наши выборы", - заявил Крапо.
Он подчеркнул, что готов рассмотреть дальнейшее законодательство в этой связи, но предупредил, что санкции – это "палка о двух концах".
США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году, Москва это категорически опровергает.