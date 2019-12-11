В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы

В конце июля сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Крис ван Холлен предложили прописать в американском военном бюджете возможность расширенных санкций за "вмешательство в выборы" против энергетического, банковского и оборонного сектора РФ, но только в случае, если такое вмешательство установят в будущем. Одна из предложенных поправок к дебатируемому тогда оборонному бюджету требовала от национальной разведки в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в эти выборы, и в случае каких-либо сомнений на этот счет в разведке или конгрессе автоматически продлевать санкции против суверенного долга.