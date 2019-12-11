Пассажиры вернувшегося в Уфу рейса прибыли в Нижневартовск

Самолет Як-42, следовавший по маршруту Уфа - Нижневартовск, вечером во вторник был вынужден вернуться обратно из-за отказа одного из двигателей. Воздушное судно в штатном режиме село в уфимском аэропорту, на борту находились 73 пассажира, из них трое детей и восемь членов экипажа.