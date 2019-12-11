Пассажиры вернувшегося в Уфу рейса прибыли в Нижневартовск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек - РИА Новости. Пассажиры рейса Уфа - Нижневартовск, вернувшегося в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей, прибыли в пункт назначения, сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани Нижневартовска.
Самолет Як-42, следовавший по маршруту Уфа - Нижневартовск, вечером во вторник был вынужден вернуться обратно из-за отказа одного из двигателей. Воздушное судно в штатном режиме село в уфимском аэропорту, на борту находились 73 пассажира, из них трое детей и восемь членов экипажа.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Уфы, самолет вылетел в 02.42 по местному времени (00.42 мск).
"Борт прибыл в Нижневартовск в 05.04 (03.04 мск)", - сказали РИА Новости в справочной воздушной гавани, добавив, что посадка прошла благополучно.
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