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Фрегат "Адмирал Эссен" провел пуск "Калибров" в Черном море
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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Эссен" провел пуск "Калибров" в Черном море

06:11 11.12.2019 (обновлено: 08:43 11.12.2019)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, видео опубликовал телеканал "Звезда".
Одна крылатая ракета поразила береговую цель, расположенную на расстоянии 250 километров, за 137 секунд. Траекторию полета "Калибра" отслеживали сверхзвуковые истребители, а попадание зафиксировали с помощью беспилотников.
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Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" — один из новейших кораблей ВМФ. Его построили в Калининграде на заводе "Янтарь", в состав Черноморского флота он вступил в июне 2016 года. Назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена.
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15420013
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КалибрАдмирал Эссен (сторожевой корабль)Черное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияБезопасность
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