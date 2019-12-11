Фрегат "Адмирал Эссен" провел пуск "Калибров" в Черном море

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, видео опубликовал телеканал "Звезда".
Одна крылатая ракета поразила береговую цель, расположенную на расстоянии 250 километров, за 137 секунд. Траекторию полета "Калибра" отслеживали сверхзвуковые истребители, а попадание зафиксировали с помощью беспилотников.
9 декабря, 19:32Корвет "Гремящий" испытал ракеты "Калибр" и "Оникс" в Белом море
Фрегаты проекта "Буревестник" впервые отработали применение такого оружия у берегов Крыма.
Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" — один из новейших кораблей ВМФ. Его построили в Калининграде на заводе "Янтарь", в состав Черноморского флота он вступил в июне 2016 года. Назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена.