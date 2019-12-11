РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T07:35+0300
https://ria.ru/20191211/1562238692.html
Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза
https://cdn23.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_0:90:3098:1833_1036x0_80_0_0_34943763195cafc70d9b81c7e20d4cd8.jpg
РИА Новости

Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза

06:04 11.12.2019 (обновлено: 07:35 11.12.2019)
16260
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы в отношениях между Москвой и Брюсселем возникнет "новое начало".

"В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями "нового начала" в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными", - говорится в заявлении дипломата.

С 1 декабря приступил к работе новый состав руководства Еврокомиссии - коллегии еврокомиссаров, срок ее полномочий составляет пять лет.
По словам Чижова, в настоящее время отношения России и Евросоюза, безусловно, нельзя назвать нормальными. Сильнее всего, как напомнил дипломат, их отравляют антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года и не раз с тех пор расширявшиеся. Простаивают и многие механизмы сотрудничества между Москвой и Брюсселем, добавил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Вчера, 18:51
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
При этом Россия и Евросоюз по-прежнему зависят друг от друга, уверен Чижов. "Несмотря ни на что, на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота нашей страны, европейский бизнес продолжает инвестировать в ее экономику, россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке, последовательно развивается приграничное сотрудничество", - отметил он.
По словам постпреда, в Брюсселе постепенно осознают, что "друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно". Он назвал недальновидной политику "полузамороженного взаимодействия" между Москвой и Брюсселем на фоне "набирающего обороты диалога" России с рядом европейских стран.
"И не следует заблуждаться: без России не решить ни одной значимой международной проблемы, а наши задачи на мировой арене во многом близки", - констатировал Чижов.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против Москвы.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
9 декабря, 21:05
В Евросоюзе анонсировали подготовку своего аналога "акта Магнитского"
1192931516
Обсудить 9
Владимир ЧижовЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Крым
В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Медаль лауреата Нобелевской премии
Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на упреки Зеленского
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Банкноты номиналом 1000 рублей
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Вокалистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Пуск крылатой ракеты Калибр фрегатом Адмирал Эссен ВМФ России
Фрегат "Адмирал Эссен" провел пуск "Калибров" в Черном море
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин пообещал рассмотреть идею сделать 31 декабря выходным днем
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Москве в среду ожидаются скользкие дороги и слабый ветер
08:37Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
08:35В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
08:31Оренбургская полиция передала зоопаркам контрабандных черепах
08:28Власти Бразилии не планируют приватизировать госбанк Banco do Brasil
08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды
08:16Число пострадавших в ДТП в Приморье возросло до шести
08:08Роскачество рассказало о правилах безопасных онлайн-покупок
08:03В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
08:01В Москве появятся ледяные копии известных памятников архитектуры
07:55Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
07:52Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных
07:52Остров Бугенвиль проголосовал за независимость от Папуа-Новой Гвинеи
07:36Минтруд разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя брать подарки
07:32В Приморье четыре человека пострадали в ДТП с участием 18 машин
07:10ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ
07:04В Калужской области обнаружили подпольный цех с алкоголем
07:01Система космомониторинга помогла выявить в ДФО незаконные рубки леса
06:58Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор
06:54В Воронежской области с новогодней ели украли игрушки
Лента новостейМолния