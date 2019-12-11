Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Постпред России при Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы в отношениях между Москвой и Брюсселем возникнет "новое начало".

"В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями "нового начала" в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными", - говорится в заявлении дипломата.

С 1 декабря приступил к работе новый состав руководства Еврокомиссии - коллегии еврокомиссаров, срок ее полномочий составляет пять лет.

По словам Чижова, в настоящее время отношения России и Евросоюза, безусловно, нельзя назвать нормальными. Сильнее всего, как напомнил дипломат, их отравляют антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года и не раз с тех пор расширявшиеся. Простаивают и многие механизмы сотрудничества между Москвой и Брюсселем, добавил он.

При этом Россия и Евросоюз по-прежнему зависят друг от друга, уверен Чижов. "Несмотря ни на что, на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота нашей страны, европейский бизнес продолжает инвестировать в ее экономику, россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке, последовательно развивается приграничное сотрудничество", - отметил он.

По словам постпреда, в Брюсселе постепенно осознают, что "друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно". Он назвал недальновидной политику "полузамороженного взаимодействия" между Москвой и Брюсселем на фоне "набирающего обороты диалога" России с рядом европейских стран.

"И не следует заблуждаться: без России не решить ни одной значимой международной проблемы, а наши задачи на мировой арене во многом близки", - констатировал Чижов.