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В Уссурийске женщина ушла пить с незнакомцем, забыв ребенка на вокзале
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РИА Новости

В Уссурийске женщина ушла пить с незнакомцем, забыв ребенка на вокзале

05:59 11.12.2019 (обновлено: 07:31 11.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Женщина оставила своего пятилетнего сына на вокзале в Уссурийске в Приморье, чтобы выпить с незнакомым мужчиной, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО.
Пятилетнего мальчика обнаружил наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции в зале ожидания на вокзале в Уссурийске. Ребенок рассказал полицейским, что мама оставила его на вокзале, а сама ушла в неизвестном направлении. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Анна Минаева и майор полиции Александр Хомлюк в кратчайшие сроки разыскали мать. Ее обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По словам женщины, они с пятилетним сыном отправились из Владивостока в Баневурово (село под Уссурийском), но по ее невнимательности пропустили остановку и вышли в Уссурийске. Здесь она встретила мужчину, который предложил ей "выпить за знакомство".
"В отношении матери несовершеннолетнего составлен протокол по статье "ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации", - сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО.
Он добавил, что инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела на станции Уссурийск провели профилактическую беседу с мамой мальчика. Для защиты жизни и здоровья пятилетнего ребенка сотрудники транспортной полиции решили направить мальчика в "Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".
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