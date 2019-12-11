В Уссурийске женщина ушла пить с незнакомцем, забыв ребенка на вокзале

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Женщина оставила своего пятилетнего сына на вокзале в Женщина оставила своего пятилетнего сына на вокзале в Уссурийске в Приморье, чтобы выпить с незнакомым мужчиной, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО.

Пятилетнего мальчика обнаружил наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции в зале ожидания на вокзале в Уссурийске. Ребенок рассказал полицейским, что мама оставила его на вокзале, а сама ушла в неизвестном направлении. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Анна Минаева и майор полиции Александр Хомлюк в кратчайшие сроки разыскали мать. Ее обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам женщины, они с пятилетним сыном отправились из Владивостока в Баневурово (село под Уссурийском), но по ее невнимательности пропустили остановку и вышли в Уссурийске. Здесь она встретила мужчину, который предложил ей "выпить за знакомство".

"В отношении матери несовершеннолетнего составлен протокол по статье "ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации", - сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО.