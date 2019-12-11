WWF посвятит 2020 год охране журавлей

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. WWF объявит 2020 год Годом охраны журавля, сообщил журналистам глава Амурского филиала WWF Петр Осипов.
"На будущий год мы будем объявлять Год журавля. В рамках той работы, которую мы проводим по аисту, было выявлено, что состояние популяции журавлей меняется на разных территориях очень по-разному, где-то они благополучны, где-то их численность экстренно снижается. Необходимо установить, в чем причины. Первоначальные наметки у нас есть... Есть понимание, какие угрозы", - сказал Осипов.
По его словам, нужно понять, что делать с угрозами: пожарами, активным развитием сельского хозяйства.
"Скорее всего, активно начнем работать по этому поводу в феврале", - сказал Осипов. Он добавил, что Год журавля стартует 2 февраля - в День водно-болотных угодий.
Также эксперт рассказал, что фонд продолжает работу по содействию в создании особо охраняемых природных территорий.
"Довольно большие планы по созданию ООПТ в Забайкальском крае, есть несколько перспективных территорий для охраны аиста и журавля в Амурской области и ЕАО, в Хабаровском крае", - уточнил Осипов.