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Новый год—2020
2019-12-11T05:57+0300
https://ria.ru/20191211/1562238629.html
WWF посвятит 2020 год охране журавлей
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РИА Новости

WWF посвятит 2020 год охране журавлей

05:57 11.12.2019
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© Фото : Pixabay/BarbeeAnneЖуравль
Журавль
© Фото : Pixabay/BarbeeAnne
Журавль. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. WWF объявит 2020 год Годом охраны журавля, сообщил журналистам глава Амурского филиала WWF Петр Осипов.
"На будущий год мы будем объявлять Год журавля. В рамках той работы, которую мы проводим по аисту, было выявлено, что состояние популяции журавлей меняется на разных территориях очень по-разному, где-то они благополучны, где-то их численность экстренно снижается. Необходимо установить, в чем причины. Первоначальные наметки у нас есть... Есть понимание, какие угрозы", - сказал Осипов.
По его словам, нужно понять, что делать с угрозами: пожарами, активным развитием сельского хозяйства.
"Скорее всего, активно начнем работать по этому поводу в феврале", - сказал Осипов. Он добавил, что Год журавля стартует 2 февраля - в День водно-болотных угодий.
Также эксперт рассказал, что фонд продолжает работу по содействию в создании особо охраняемых природных территорий.
"Довольно большие планы по созданию ООПТ в Забайкальском крае, есть несколько перспективных территорий для охраны аиста и журавля в Амурской области и ЕАО, в Хабаровском крае", - уточнил Осипов.
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