WWF посвятит 2020 год охране журавлей

"На будущий год мы будем объявлять Год журавля. В рамках той работы, которую мы проводим по аисту, было выявлено, что состояние популяции журавлей меняется на разных территориях очень по-разному, где-то они благополучны, где-то их численность экстренно снижается. Необходимо установить, в чем причины. Первоначальные наметки у нас есть... Есть понимание, какие угрозы", - сказал Осипов.