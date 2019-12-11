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Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
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РИА Новости

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

05:28 11.12.2019 (обновлено: 08:36 11.12.2019)
19103
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли в порту Керчи
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские корабли в порту Керчи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе. Об этом РИА Новости сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.
Ранее он заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по инциденту.
"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", — пояснил Молохов.
В частности, по словам собеседника РИА Новости, среди отказавшихся от участия в проекте "даже за деньги" оказался адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.
"Это может свидетельствовать только об одном: оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно", — считает Молохов.
В то же время он отметил, что организаторы не теряют надежды найти юриста, так как трибунал должен пройти в запланированные сроки.
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В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей.
В результате корабли с военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Восемнадцатого ноября Россия передала Киеву и задержанные корабли.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
25 ноября, 08:05
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Просто юристы не знают, что это за зверушка такая "крымский международный общественный трибунал", и решили не ходить. Танцуйте сами.
11 декабря, 07:33
uo ou
100019
Украина стала страной изгоем в мире адвокатов. Так же как в 45-ом в Нюрнберге не могли никак найти адвокатов для нацистских преступников и пришлось просто назначать последних. Так и тут, адвокаты не хотят выступать в защиту откровенного преступления.
11 декабря, 07:51
JCJonnJr Carter
900001
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