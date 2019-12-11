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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
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РИА Новости

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

05:08 11.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала РИА Новости об обнаружении 10 декабря в квартире жилого дома, расположенного по улице Академика Виноградова, тела девушки 1998 года рождения, завернутого в одеяло. В пресс-службе РУДН подтвердили РИА Новости, что убитая, Анна Егорова, действительно училась в этом вузе.
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По словам мужчины, Егорова проживала в своей квартире вместе с 23-летним молодым человеком по имени Константин. Он рассказал, что в последний раз видел ее 7 декабря, после чего на ее телефон стало невозможно дозвониться.
При этом, как рассказала "360" соседка погибшей, в ночь с субботы на воскресенье в квартире Егоровой были слышны крики, ругань и женский плач, которые прекратились лишь к утру. В ночь на понедельник дедушка получил с ее телефона СМС с текстом "Дедуля, я целый день спала".
Попытки дозвониться до Егоровой и ее молодого человека не увенчались успехом, после чего родственники решили приехать к ней лично. По словам мужчины, в квартире они обнаружили спящего Константина и завернутое в ковер тело Егоровой. Родственники погибшей вызвали полицию, однако за это время молодой человек успел скрыться.
Родственник убитой рассказал, что в прошлом году Константина осудили за кражу у своей возлюбленной телефона и денег. По его словам, после выхода на свободу молодой человек предложил бывшей подруге вновь сойтись, на что она ответила согласием.
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РУДНСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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