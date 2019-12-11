В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет

"Всему этому пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию. Это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации", - сказал РИА Новости глава парламентского комитета.