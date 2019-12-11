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В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет
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РИА Новости

В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет

05:07 11.12.2019 (обновлено: 07:39 11.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне и спасти подорванный авторитет данной организации, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию, принятую Генассамблеей ООН.
В понедельник Генассамблея проголосовала за предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей. В документе требуют от России вывести войска с полуострова, а представителям международных организаций рекомендуют воздержаться от поездок в Крым без согласования с украинскими властями.
Как напомнил Гемпель, ООН последние пять лет принимает "различного рода провокационные резолюции по Крыму, полные дезинформации".

"Всему этому пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию. Это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации", - сказал РИА Новости глава парламентского комитета.

По его словам, крымчане готовы оказать миссии ООН гостеприимный прием, при условии согласования визита по линии МИД.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве не исключили, что обсуждение резолюции о "милитаризации" Крыма не случайно совпало с проводимым в Париже саммитом в "нормандском формате". В МИД предположили, что это сделали противники президента Украины Владимира Зеленского с целью помешать ходу встречи.
Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Альберт Кангиев назвал резолюцию Генассамблеи ООН "абсурдной".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 20:30Сказано в эфире
Мнение: резолюция ООН по Крыму "не стоит бумаги, на которой написана"В МИД прокомментировали резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма, отметив, что в документе содержатся неприемлемые обвинения в адрес России. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо назвал документ фальшивкой.
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КрымООНВ мире
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