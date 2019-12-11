Медики из России помогают сирийцам справиться с хроническими болезнями

КОБАНИ (Сирия), 11 дек - РИА Новости. Российские врачи медицинских отрядов специального назначения начали оказывать помощь жителям города Кобани (провинция Алеппо) на севере Сирии, большое число которых страдает хроническими заболеваниями, и местные врачи не справляются с потоком пациентов.

Крупную группировка российских специалистов медицинского отряда специального (МОСН) назначения была развернута на севере Сирии 5 декабря. Военные врачи из РФ помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование. Только за первые сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) - около 180 местным жителям, всего российские военные медики помогли 108,5 тысячи жителей Сирии.

Однако для врачей из медицинского отряда спецназначения работы на севере Сирии еще много работы, исследования и диагностику с помощью современного оборудования местным жителям не проводили очень давно. Из-за этого у многих запущенные болезни. Например, в среду лаборант лабораторного диагностического отделения МОСН Ольга Маркина рассказала журналистам, что в настоящее время проводит обследование жителей на количество лейкоцитов в крови. "Присутствует мочекаменная болезнь у некоторых. То есть соли в почках", - отметила она.

"Мы вытерпели войну, но возраст не тот. Мы стареем, становимся слабее, а работать надо. У нас много семей, которые держатся на нас - на стариках. Я у врача не был три года, у меня проблемы с животом, болят ноги, работать не могу", - признается житель Кобани Амежат Жоккаси.