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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T05:03+0300
https://ria.ru/20191211/1562238433.html
Медики из России помогают сирийцам справиться с хроническими болезнями
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости

Медики из России помогают сирийцам справиться с хроническими болезнями

05:03 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
КОБАНИ (Сирия), 11 дек - РИА Новости. Российские врачи медицинских отрядов специального назначения начали оказывать помощь жителям города Кобани (провинция Алеппо) на севере Сирии, большое число которых страдает хроническими заболеваниями, и местные врачи не справляются с потоком пациентов.
Крупную группировка российских специалистов медицинского отряда специального (МОСН) назначения была развернута на севере Сирии 5 декабря. Военные врачи из РФ помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование. Только за первые сутки медицинские специалисты Минобороны России в Кобани (провинция Алеппо) оказали медицинскую помощь около 250 сирийцам, а в Камышлы (провинция Хасеке) - около 180 местным жителям, всего российские военные медики помогли 108,5 тысячи жителей Сирии.
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Однако для врачей из медицинского отряда спецназначения работы на севере Сирии еще много работы, исследования и диагностику с помощью современного оборудования местным жителям не проводили очень давно. Из-за этого у многих запущенные болезни. Например, в среду лаборант лабораторного диагностического отделения МОСН Ольга Маркина рассказала журналистам, что в настоящее время проводит обследование жителей на количество лейкоцитов в крови. "Присутствует мочекаменная болезнь у некоторых. То есть соли в почках", - отметила она.
"Мы вытерпели войну, но возраст не тот. Мы стареем, становимся слабее, а работать надо. У нас много семей, которые держатся на нас - на стариках. Я у врача не был три года, у меня проблемы с животом, болят ноги, работать не могу", - признается житель Кобани Амежат Жоккаси.
Как отмечали российские медики ранее, здесь наблюдается высокий спрос на медицинскую помощь, так как в регионе самый разгар сельскохозяйственных работ. Особого остро вопрос дефицита врачей, медицинской техники и препаратов стоит в небольших населенных пунктах севера страны, где проживают маленькие общины. Туда российский спецназ в белых халатах выезжает вместе с сирийскими коллегами в составе мобильной медицинской группы.
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