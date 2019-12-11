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Кадыров назвал Лужкова настоящим другом Чечни
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РИА Новости

Кадыров назвал Лужкова настоящим другом Чечни

04:46 11.12.2019 (обновлено: 06:32 11.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЮрий Лужков
Юрий Лужков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, отметив, что тот был настоящим другом Чечни.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя.
Кадыров отметил, что в трудные для чеченского народа годы Лужков приезжал в Грозный и оказывал поддержку в строительстве одной из первых послевоенных школ.
"Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича", - написал глава Чечни в Telegram.
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