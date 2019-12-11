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Туризм
2019-12-11T04:25+0300
https://ria.ru/20191211/1562238330.html
По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
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РИА Новости

По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты

04:25 11.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкСеверный морской путь
Северный морской путь
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Северный морской путь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Камчатские туроператоры разработали на 2020 год новые круизные маршруты по Северному морскому пути, сообщает правительство региона.
"Камчатские туроператоры уже разработали на следующий год новые арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей. Хотелось бы отметить, что для этих проектов будут использоваться как иностранные, так и российские суда ледового класса, способные посещать районы, недоступные для обычных круизных теплоходов", - сказала руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова, чьи слова приводятся в сообщении.
По ее словам, камчатские туроператоры единственные на Дальнем Востоке организуют круизные программы по Северному морскому пути. Круизы дорогие, но они пользуются большим спросом, и места на них заказывают за год. Особенно востребованы арктические туры у граждан Германии и США, отметила Стратонова. Круизы включают в себя высадку на островах и побережье, заходы в устья рек.
На пятом Восточном экономическом форуме губернатор Камчатки Владимир Илюхин подписал соглашение о совместном развитии круизного туризма с главами дальневосточных регионов. Оно предусматривает и развитие нового круизного маршрута, который объединит Камчатку и Приморье, Сахалин и Чукотку.
В 2019 году Камчатский край принял 20 круизных судов, которые доставили в регион почти 19,5 тысячи туристов. По сравнению с 2018 годом количество прибывающих лайнеров увеличилось почти вдвое, численность их пассажиров – на 50%. За неполные 12 месяцев года на полуострове побывали более 35 тысяч туристов, что на 40% больше, чем в 2018 году.
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ТуризмСеверный морской путьРоссия
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