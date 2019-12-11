По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Камчатские туроператоры разработали на 2020 год новые круизные маршруты по Камчатские туроператоры разработали на 2020 год новые круизные маршруты по Северному морскому пути , сообщает правительство региона.

"Камчатские туроператоры уже разработали на следующий год новые арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей. Хотелось бы отметить, что для этих проектов будут использоваться как иностранные, так и российские суда ледового класса, способные посещать районы, недоступные для обычных круизных теплоходов", - сказала руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, камчатские туроператоры единственные на Дальнем Востоке организуют круизные программы по Северному морскому пути. Круизы дорогие, но они пользуются большим спросом, и места на них заказывают за год. Особенно востребованы арктические туры у граждан Германии и США, отметила Стратонова. Круизы включают в себя высадку на островах и побережье, заходы в устья рек.

На пятом Восточном экономическом форуме губернатор Камчатки Владимир Илюхин подписал соглашение о совместном развитии круизного туризма с главами дальневосточных регионов. Оно предусматривает и развитие нового круизного маршрута, который объединит Камчатку и Приморье, Сахалин и Чукотку.