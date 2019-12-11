Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Федеральный судья в Эль-Пасо во вторник заблокировал план администрации Трампа использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Федеральный судья в Эль-Пасо во вторник заблокировал план администрации Трампа использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой , сообщает издание Washington Post

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер официально одобрил перераспределение финансирования 127 программ, чтобы выделить 3,6 миллиарда долларов, которые пошли бы на строительства около 175 миль (281 километр) заграждений.

По данным газеты, в постановлении судья Дэвид Брионес заявил, что попытка администрации перераспределить средства, предназначенные для военного строительства, путем объявления чрезвычайного положения была незаконной, в связи с чем в пользу истцов будет вынесен постоянный судебный запрет на перераспределение средств для строительства стены.

Истцами, требовавшими наложить запрет на строительство, выступили округ Эль-Пасо и организация Border Network for Human Rights.

Президент США Дональд Трамп с момента своего избрания ведет политику по сокращению нелегальной миграции. Он обещал перед выборами 2016 года построить стену на сухопутной границе с Мексикой, откуда в США прибывает наибольшее число нелегальных иммигрантов. Вопрос о строительстве стены вызвал бюджетный кризис в конце 2018 - начале 2019 года. В результате Трамп не смог получить от конгресса затребованные деньги и перераспределил другие статьи бюджета для строительства заграждений на границе.