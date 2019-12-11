В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля

БЕЛГРАД, 11 окт — РИА Новости. Известный черногорский бизнесмен Миодраг Дака Давидович был ранен в Известный черногорский бизнесмен Миодраг Дака Давидович был ранен в Белграде во вторник вечером выстрелом из снайперской винтовки, сообщает сайт сербской газеты " Вечерние новости ".

Нападение произошло возле фешенебельного конгресс-отеля "Краун Плаза" в районе сербской столицы под названием Новый Белград. Этот отель регулярно выбирается местом размещения для различных международных делегаций. Именно здесь в 2000 году был убит лидер сербских ополченцев в годы войны в Югославии 1991-1995 годов, криминальный авторитет и один из влиятельнейших людей своего времени в Сербии Желько Ражнатович по прозвищу "Аркан" (отель в то время носил название "Интерконтиненталь").

В момент покушения Давидович находился в компании епископа Будимлянско-Никшичского Йоанникия. По предварительной информации, пострадавший был перевезен в частную клинику, его жизнь находится вне опасности. Автомобиль со снайперской винтовкой внутри, предположительно, использовавшейся при нападении, был найден позже подожженным в том же районе города.