Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Снегопад во Снегопад во Владивостоке привел к задержке ряда авиарейсов и автобусов в Приморье, перед Владивостоком случилось массовое ДТП.

В среду утром во Владивостоке начался снегопад. По данным синоптиков, его принес циклон, который вышел на северо-запад Японского моря. Ожидается, что почти во всем регионе пройдет снег, местами сильный. На побережье возможен дождь. В прибрежных районах усилится ветер, на дорогах отмечается снежный накат и гололед.

По данным сайта Международного аэропорта Владивостока, в среду отменен рейс в Дальнереченск, задерживается вылет рейсов в Новосибирск, Москву, Хабаровск. Остальные рейсы пока выполняются по расписанию.

По данным Примвокзала, в среду отменены 14 автобусных рейсов в Находку, Большой Камень, Зарубино и другие населенные пункты.

Местные жители в соцсетях публикуют фото с заснеженных трасс. Уже собираются пробки и отмечаются ДТП. Опубликовано видео с места массовой аварии с участием нескольких машин перед низководным мостом на подъезде к Владивостоку, движение в сторону приморской столицы перекрыто. Машины отправляют в объезд. В ГИБДД региона сообщили РИА Новости, что пока уточняют число участников ДТП, а трасса от посёлка Новый до низководного моста во Владивосток перекрыта для всех видов транспорта из-за аварии.

Также полиция сообщает, что закрыто движение по улице Шефнера во Владивостоке. Введен запрет на въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта на территорию города.

"На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте", - сообщает региональное УМВД.

Мэрия Владивостока сообщает, что ГИБДД ограничит движение на объездной трассе Седанка - Патрокл при усилении снега. Дорогу дополнительно обрабатывают противогололёдными материалами, на месте дежурят патрули ГИБДД, которые мониторят ситуацию.