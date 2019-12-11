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Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
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РИА Новости

Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП

03:59 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСильный снегопад во Владивостоке
Сильный снегопад во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сильный снегопад во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Снегопад во Владивостоке привел к задержке ряда авиарейсов и автобусов в Приморье, перед Владивостоком случилось массовое ДТП.
В среду утром во Владивостоке начался снегопад. По данным синоптиков, его принес циклон, который вышел на северо-запад Японского моря. Ожидается, что почти во всем регионе пройдет снег, местами сильный. На побережье возможен дождь. В прибрежных районах усилится ветер, на дорогах отмечается снежный накат и гололед.
По данным сайта Международного аэропорта Владивостока, в среду отменен рейс в Дальнереченск, задерживается вылет рейсов в Новосибирск, Москву, Хабаровск. Остальные рейсы пока выполняются по расписанию.
По данным Примвокзала, в среду отменены 14 автобусных рейсов в Находку, Большой Камень, Зарубино и другие населенные пункты.
Автомобиль полиции. Архивное фото
Вчера, 11:27
На Колыме предложили привлекать пьяных водителей к уборке снега
Местные жители в соцсетях публикуют фото с заснеженных трасс. Уже собираются пробки и отмечаются ДТП. Опубликовано видео с места массовой аварии с участием нескольких машин перед низководным мостом на подъезде к Владивостоку, движение в сторону приморской столицы перекрыто. Машины отправляют в объезд. В ГИБДД региона сообщили РИА Новости, что пока уточняют число участников ДТП, а трасса от посёлка Новый до низководного моста во Владивосток перекрыта для всех видов транспорта из-за аварии.
Также полиция сообщает, что закрыто движение по улице Шефнера во Владивостоке. Введен запрет на въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта на территорию города.
"На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте", - сообщает региональное УМВД.
Мэрия Владивостока сообщает, что ГИБДД ограничит движение на объездной трассе Седанка - Патрокл при усилении снега. Дорогу дополнительно обрабатывают противогололёдными материалами, на месте дежурят патрули ГИБДД, которые мониторят ситуацию.
На улицах города и края работает дорожная техника, сообщают власти.
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