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"Мисс Львов" оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву
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РИА Новости

"Мисс Львов" оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву

03:59 11.12.2019 (обновлено: 06:57 11.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКорона
Корона
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Корона . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Львов - 2018" Наталья Болюх подверглась критике украинских СМИ из-за посещения Москвы, об этом сообщает издание segodnya.ua.
Как утверждает издание, Болюх отправилась в российскую столицу, чтобы отпраздновать свой день рождения. При этом СМИ она рассказала, что поехала в Амстердам, пишет segodnya.ua. Однако фотографии в Instagram девушки, которые впоследствии были удалены, свидетельствуют о том, что Болюх посетила именно Москву, говорится в материале.
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После критики в СМИ Болюх разместила в своем Facebook пост, в котором объяснила поездку в Россию. "Я - украинка, коренная львовянка, обладательница титулов "Мисс Львов" и "Первая вице-мисс Украина Вселенная", чем очень горжусь. Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов", - написала девушка.
По словам Болюх, она поддерживает "целостность" Украины "от Крыма до Киева, от Львова до Донецка", а в России у нее есть друзья, которые "хотят мира для наших государств".
"Я ценю и берегу эту дружбу, поэтому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, общаясь по обе стороны границы", - заключила девушка.
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