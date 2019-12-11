NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок, данное решение принято после стрельбы на базе ВМС во Флориде, сообщает газета Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок, данное решение принято после стрельбы на базе ВМС во Флориде, сообщает газета New York Times

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о решении властей временно приостановить занятия по летной подготовке для более чем 300 студентов из Саудовской Аравии, изучающих военную авиацию.

Издание отмечает, что на неопределенный срок прекращены летное обучение курсантов, обучение стрельбе на дальней дистанции и все другие виды активностей, кроме аудиторных занятий, например, языковых курсов.

Заместитель главы минобороны США Дэвид Норквист в ходе брифинга заявил, что ограничения коснутся 852 саудовских студентов, занимающихся военной подготовкой в США. Он отметил, что эти меры были приняты в рамках пересмотра условий безопасности, которые власти впоследствии применят к 5,1 тысячи иностранных студентов, которые проходят военную подготовку в стране.

Также газета отмечает, что Норквист предоставил военнослужащим 10 дней на проверку и допуск иностранных студентов на американские военные базы, однако ситуация с саудовскими курсантами может затянуться. По его словам, руководство различных военных подразделений “может принять дополнительные миры безопасности по своему усмотрению”.