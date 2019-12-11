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NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
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РИА Новости

NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии

03:54 11.12.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех  военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок, данное решение принято после стрельбы на базе ВМС во Флориде, сообщает газета New York Times.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о решении властей временно приостановить занятия по летной подготовке для более чем 300 студентов из Саудовской Аравии, изучающих военную авиацию.
Издание отмечает, что на неопределенный срок прекращены летное обучение курсантов, обучение стрельбе на дальней дистанции и все другие виды активностей, кроме аудиторных занятий, например, языковых курсов.
Заместитель главы минобороны США Дэвид Норквист в ходе брифинга заявил, что ограничения коснутся 852 саудовских студентов, занимающихся военной подготовкой в США. Он отметил, что эти меры были приняты в рамках пересмотра условий безопасности, которые власти впоследствии применят к 5,1 тысячи иностранных студентов, которые проходят военную подготовку в стране.
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
7 декабря, 09:02
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Также газета отмечает, что Норквист предоставил военнослужащим 10 дней на проверку и допуск иностранных студентов на американские военные базы, однако ситуация с саудовскими курсантами может затянуться. По его словам, руководство различных военных подразделений “может принять дополнительные миры безопасности по своему усмотрению”.
В минувшую пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти США ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно. Однако появились сообщения о том, что незадолго до нападения аль-Шамрани устроил вечеринку для других военнослужащих королевства, на которой демонстрировал видео стрельбы с массовым количеством жертв. Также во время стрельбы один из товарищей аль-Шамрани, предположительно, снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военнослужащих наблюдали за ней из машины. Спецагент ФБР в ходе пресс-конференции отказалась прокомментировать сообщения о наличии видео.
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеМинистерство обороны СШАСаудовская АравияСШАВ мире
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