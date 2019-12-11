Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опытный образец оранжереи "Витацикл-Т" для выращивания салата на российском сегменте Опытный образец оранжереи "Витацикл-Т" для выращивания салата на российском сегменте Международной космической станции будет готов к концу 2021 года, сообщил РИА Новости руководитель медицинского отдела предприятия, изготавливающего оранжерею, НИИ КП (филиал Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Антон Бычков.

"До конца 2021 года будет создан один комплект опытного образца, проведены все наземные испытания, в том числе и биологические, то есть выращивание растений", - сказал он.

При этом Бычков отметил, что сейчас завершен лишь эскизный проект, и предприятие готовит контракт с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" (управляет российским сегментом МКС) на создание опытного образца.

После проведения всех испытаний "Энергия" должна будет принять решение о создании двух летных образцов, один из которых будет отправлен на МКС. Создание летных оранжерей, по словам Бычкова, займет еще примерно полтора года, после заключения соответствующего контракта с РКК.

Разработчик напомнил, что российская оранжерея будет в своем роде уникальной. В отличие от аналогов, которые уже побывали на МКС, она будет конвейерной. "Витацикл-Т" будет состоять из барабана с шестью корневыми модулями.

Повышенный КПД и импортозамещение

Как рассказал Бычков, время непрерывной работы оранжереи будет составлять от 44 до 66 суток, за это время можно будет посадить семена, дождаться вегетации с каждого из шести корневых модулей и собрать урожай.

"В начале эксперимента производится засев одного корневого модуля. Через четыре дня производится поворот барабана и осуществляется засев следующего корневого модуля. Продолжая эти операции каждые четыре дня, через 24 дня срезается готовый урожай из первого корневого модуля и высаживаются новые семена в тот же модуль. Далее через каждые четыре дня повторяются операции по снятию урожая и высаживанию новых семян", - рассказал разработчик.

Он отметил, что за счет своей конструкции оранжерея "Витацикл-Т" обладает большей удельной производительностью съедобной биомассы по отношению к потребляемым ею ресурсам (КПД), чем зарубежные аналоги.

"Витацикл-Т" будет рассчитана на то, чтобы работать на МКС постоянно, с кратковременными технологическими паузами, например для того, чтобы установить новый почвозаменитель в корневые модули. Срок службы в космосе должен составить шесть лет.

Пока в плане эксперимента стоит выращивание только листьев салата, но, возможно, в дальнейшем, появятся и другие культуры.

Бычков отметил, что в конструкции опытного образца используются светодиоды зарубежного производства, но при создании летных изделий их могут заменить российскими, если производители этих светодиодов обеспечат требуемые характеристики.