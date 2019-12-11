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Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
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РИА Новости

Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены

03:25 11.12.2019 (обновлено: 04:51 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бюджет 13% российских семей, проживающих в крупных городах, формируется в основном или полностью за счет доходов жены, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Кредитная организация провела собеседование около тысячи клиентов, проживающих в крупных городах и городах-миллионниках. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 26 лет, состоящие в официальном или гражданском браке.
"Почти в 40% семей в крупных городах семейный бюджет формируется в основном за счет заработка мужа, показал опрос клиентов в городах с населением более миллиона человек. На втором месте модель, при которой бюджет состоит поровну из доходов жены и мужа — так ответили 31% опрошенных. В 17% семей весь бюджет формируется заработком только мужа, а в 13% — в основном или полностью за счет доходов жены", - подсчитали в банке.
Универсального подхода к формированию бюджета при этом не существует, однако есть инструменты, которые позволяют супругам вести бюджет совместно, обратил внимание руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин. Например, выпустить две карты к одному счету на имя каждого партнера.
Семейные расходы в 34% случаев контролируются супругами совместно, при этом у каждого из супругов есть и свои личные траты. Чуть реже, в 32% случаев, супруги вместе контролируют все расходы семьи, включая и личные траты. Все расходы контролирует только муж или только жена в 9% и 6% семей соответственно.
При этом в семьях, где бюджет формируется за счет доходов жены, в 17% случаев именно она контролирует все траты. А в парах, чей бюджет состоит, в основном, из заработка мужа, только в 14% случаев все расходы контролирует муж.
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